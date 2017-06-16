4-летний Дима, найденный под Рефтинским, идет на поправку

4-летний Дима, находившийся более 4-ех дней в лесах под поселком Рефтинским, начал идти на поправку. Об этом сообщает Минздрав региона.

Несмотря на тяжелое состояние, мальчик идет на поправку. Он уже может самостоятельно есть. Врачи предполагали, что у Димы могла быть пневмония. Однако это не подтвердилось, сообщает ИА «ТАСС».

До этого сообщалось, что Дима Песков находится в реанимации больницы в Екатеринбурге. Туда он был доставлен на вертолете медицины катастроф.

Напомним, что мальчик потерялся в районе Рефтинского водохранилища 10 июня. Его искали более 4-ех дней и нашли 14 июня.