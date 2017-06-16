4-летний Дима, найденный под Рефтинским, идет на поправку
16 июня 2017, 14:40Общество
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Врачи не нашли у мальчика пневмонию.
4-летний Дима, находившийся более 4-ех дней в лесах под поселком Рефтинским, начал идти на поправку. Об этом сообщает Минздрав региона.
Несмотря на тяжелое состояние, мальчик идет на поправку. Он уже может самостоятельно есть. Врачи предполагали, что у Димы могла быть пневмония. Однако это не подтвердилось, сообщает ИА «ТАСС».
До этого сообщалось, что Дима Песков находится в реанимации больницы в Екатеринбурге. Туда он был доставлен на вертолете медицины катастроф.
Напомним, что мальчик потерялся в районе Рефтинского водохранилища 10 июня. Его искали более 4-ех дней и нашли 14 июня.
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