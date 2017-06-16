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Мобильная связь и интернет частично не работают в Нижнем Тагиле: сгорело оборудование (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мобильная связь и интернет частично не работают в Нижнем Тагиле: сгорело оборудование (ФОТО, ВИДЕО)

16 июня 2017, 12:45ОбществоПавел Щербина
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