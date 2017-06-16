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Врач из Екатеринбурга, обвиняемый в смерти 3-летней девочки из-за лечения зубов, избежал наказания
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Врач из Екатеринбурга, обвиняемый в смерти 3-летней девочки из-за лечения зубов, избежал наказания

16 июня 2017, 14:15Общество
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