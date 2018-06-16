Директор свердловской сельской школы тратит зарплату на ремонт учреждения (ФОТО)

Школа была построена в 1999 году. Сейчас в ней учатся 102 ребенка из нескольких соседних школ. 22 июня назначена приёмка школы, но у педагогов возникают большие сомнения по поводу судьбы учебного заведения.

Своими силами директор пытается провести мелкий ремонт школы. При зарплате в 25 тысяч рублей женщина регулярно тратит свои деньги на некоторые нужды. Завхоз также покупает что-то за свой счёт, пишет URA.RU.

В школе нет горячей воды, проблемы с электрикой и канализацией, а на ремонт здания требуется более миллиона рублей. Во время майского шторма выбило одно из окон.

Педагоги переживают, что новый учебный год в этом здании без ремонта для учеников может не начаться. Журналисты не смогли связаться с Байкаловским управлением образования, к которому относится школа.