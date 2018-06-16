Директор свердловской сельской школы тратит зарплату на ремонт учреждения (ФОТО)
В селе Баженовском Свердловской области директор средней школы тратит свои деньги на ремонт аварийного здания учебного заведения.
Школа была построена в 1999 году. Сейчас в ней учатся 102 ребенка из нескольких соседних школ. 22 июня назначена приёмка школы, но у педагогов возникают большие сомнения по поводу судьбы учебного заведения.
Своими силами директор пытается провести мелкий ремонт школы. При зарплате в 25 тысяч рублей женщина регулярно тратит свои деньги на некоторые нужды. Завхоз также покупает что-то за свой счёт, пишет URA.RU.
В школе нет горячей воды, проблемы с электрикой и канализацией, а на ремонт здания требуется более миллиона рублей. Во время майского шторма выбило одно из окон.
Педагоги переживают, что новый учебный год в этом здании без ремонта для учеников может не начаться. Журналисты не смогли связаться с Байкаловским управлением образования, к которому относится школа.
Фото: URA.RU
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