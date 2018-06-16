Три кандидата на звание «Почётный гражданин» определены в Нижнем Тагиле

На заседании во время голосования присутствовали 25 человек из 36 членов оргомитета. За одного кандидата максимально возможное количество голосов могло быть 28. Подсчитав голоса, члены оргкомитета определили три кандидатуры, которые будут рассмотрены в городской думе.