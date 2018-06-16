Три кандидата на звание «Почётный гражданин» определены в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле накануне подсчитали результаты предварительного голосования за кандидатов на присвоение звания «Почётный гражданин города». Экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов и начальник полиции Ибрагим Абдулкадыров получили по 27 голосов оргомитета.
На заседании во время голосования присутствовали 25 человек из 36 членов оргомитета. За одного кандидата максимально возможное количество голосов могло быть 28. Подсчитав голоса, члены оргкомитета определили три кандидатуры, которые будут рассмотрены в городской думе.
Среди кандидатов – врио губернатора Магаданской области Сергей Носов, главный врач «Психиатрической больницы №7» Вячеслав Мишарин, а также начальник тагильской полиции полковник Ибрагим Абдулкадыров.
Представитель сферы медицины получил 14 голосов, а экс-мэр и глава полиции – по 27 голосов членов оргомитета.
Окончательное решение по поводу присвоения звания «Почётного гражданина Нижнего Тагила» будет принято на очередном заседании городской думы, передает пресс-служба мэрии.
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