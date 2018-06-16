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Убыль населения Свердловской области возросла на 50% за 4 месяца 2018 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Убыль населения Свердловской области возросла на 50% за 4 месяца 2018 года

16 июня, 13:55Общество
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