Убыль населения Свердловской области возросла на 50% за 4 месяца 2018 года
16 июня, 13:55Общество
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По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области, с января по апрель в регионе отмечается сокращение численности населения на 3 921 человека.
Свердловскстат опубликовал статистику рождаемости и смертности в Свердловской области с января по апрель 2018 года. По официальным данным, за указанный период в регионе умерли 20 113 человек, родились – 16 192 ребенка. Это значит, что численность населения сократилась на 3 921 человека, сообщает «Екатеринбург в эфире».
Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области отмечает, что частым причинами смертей жителей Свердловской области являются болезни системы кровообращения (28 311), органов пищеварения (3 322), инфекции и паразиты (2 153), новообразования (9 724).
Также Свердловскстат сообщает, что уменьшилось количество самоубийств, убийств, смертей в ДТП и смертей от болезней органов дыхания.
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