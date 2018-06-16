Убыль населения Свердловской области возросла на 50% за 4 месяца 2018 года

Свердловскстат опубликовал статистику рождаемости и смертности в Свердловской области с января по апрель 2018 года. По официальным данным, за указанный период в регионе умерли 20 113 человек, родились – 16 192 ребенка. Это значит, что численность населения сократилась на 3 921 человека, сообщает «Екатеринбург в эфире».