Москвичи требуют пересмотра 228 статьи

В столице состоялся митинг поддержки журналиста Ивана Голунова, недавно выпущенного из-под домашнего ареста. Акция, организаторами которой выступили сотрудники госканалов и члены московского Союза журналистов, собрала 1600 человек. Митинг прошел 16 июня.
Как отмечает один из организаторов акции, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, успех в защите свободы Голунова имеет огромное значение для общества. Он выразил надежду, что страна благодаря этому событию изменится, информирует Интерфакс.
Кроме этого, Соловьев подчеркнул важность освобождения журналиста не только для его коллег, но и для всех россиян. Законодательство, которое может разрушить судьбу, необходимо изменить, добавил он.
С ним согласилась и Ева Меркачева, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Она отметила важность пересмотра 228 статьи 228 УК. Меркачева также рассказала, что журналистам не нужны какие-то особые права, только действующие для всех остальных граждан
На официальном сайте МВД 11 июня появилась информация о прекращении уголовного преследования Голунова и освобождении его из-под домашнего ареста. Помимо этого, генерал-майоры полиции Юрий Девяткин и Андрей Пучков могут быть отстранены от своих должностей по ходатайству главы ведомства Владимира Колокольцева президенту России Владимиру Путину.