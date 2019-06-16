Москвичи требуют пересмотра 228 статьи

Как отмечает один из организаторов акции, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, успех в защите свободы Голунова имеет огромное значение для общества. Он выразил надежду, что страна благодаря этому событию изменится, информирует Интерфакс.

Кроме этого, Соловьев подчеркнул важность освобождения журналиста не только для его коллег, но и для всех россиян. Законодательство, которое может разрушить судьбу, необходимо изменить, добавил он.

С ним согласилась и Ева Меркачева, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Она отметила важность пересмотра 228 статьи 228 УК. Меркачева также рассказала, что журналистам не нужны какие-то особые права, только действующие для всех остальных граждан