В Кушве к 13 годам лишения свободы приговорен наркосбытчик
Сегодня, 10:56ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Кушвинский городской суд приговорил местного жителя к 13 годам колонии за сбыт наркотиков, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Сюжеты: Кушва
В мае 2018 года осужденный получил от неустановленного лица пакетик с наркотическим веществом, после чего сделал несколько «закладок». Через интернет он сообщал покупателям о местах тайников.
Кроме того, во время задержания при наркосбытчике находился пакетик с синтетическим наркотическим средством в крупном размере.
Суд приговорил мужчину к 13 годам колонии строгого режима.
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