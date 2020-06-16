Депутат пригрозил Киркорову «теплым приемом» в Екатеринбурге за образ десантника-гея

Он отметил, что очень неприятно, что Филипп Киркоров разместил видео в интернете в год 75-летия Победы и 90-летия ВДВ, а также добавил, что будущий визит в Екатеринбург певец «запомнит на долго».

Речь идет о видео, которое было опубликовано 28 мая. В юмористическом веб-сериале #вмаскешоу Филиппу Киркорову, который остался без концертов, предлагают различные контракты с эротическим подтекстом. В ролике ему предложили сняться в роли десантника, который звонит своему сослуживцу. Артист возмущен прописанными в сценарии «намеками», но по утверждению оператора все хорошо. В финале оказалось, что вся речь является рекламой интимного геля-смазки. После этого Киркоров рвет на себе тельняшку, отказываясь от роли.