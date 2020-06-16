Дети на крыше: жители дома в Тагиле несколько лет борются с неблагополучной семьей

По словам одной из жительниц, семья, о которой идет речь, большая — в двух смежных квартирах проживают 10-12 человек, из которых почти все — женщины, а также трое детей.

Наши соседи — социально опасные люди. Они живут с девяностых годов целыми поколениями,рассказала девушка.

Соседи отмечают, что, несмотря на время и смену поколений, их образ жизни не меняется. Они затевают драки между собой, ссорятся с соседями, нецензурно выражаются, курят в подъезде. Своим мнением тагильчане поделились в соцсетях:

Я лет 20 назад под ними жил, все так же было. Родители ходили, ругались, жаловались везде — не помогает. У них дети не раз из окон падали и ничего, никакая опека ничего не делала.

Мнение в отношении семьи не единично. Жалуется почти весь подъезд:

Эта семья живет с самого первого дня в этом доме. Когда переехали, у них было или 13, или 14 детей. Сейчас там уже их дети, внуки, мужья, жены. В общем, куча народу, воевать с ними и призывать к нормальному образу жизни — бесполезно.

Новое поколение семьи продолжает доставлять неудобства соседям, больше всего жалоб на шум и пьяные драки посреди ночи.

Поскольку они совершенно не соблюдают режим, дети у них днем не спят и взрослые тоже. Как наступает ночь, они укладывают детей спать, это примерно с 24.00 до 02.00 ночи. Это невыносимо. Дети орут блаженно. Взрослые матом на них выражаются. Хлопают дверьми так, что у нас мебель содрогается, жалуется соседка.

К мнению присоединились и другие жители дома.

Каждый день наблюдаем эту картину. Считаю, что этих людей должны привлечь к ответственности. Они реально неадекватные. Орут целыми днями. С детства вижу вот это вот все. Правда, раньше их было меньше,рассказала жительница дома напротив.

Воспитанием проживающих в семье детей и присмотром за ними также, по словам местных жителей, никто не занимается. Подвергаясь опасности, они гуляют на крыше прилегающего к дому банка, так как окна выходят прямо на нее, малыши могут упасть и серьезно покалечиться.

У них окна выходят на крышу «Сбербанка». Они отпускают детей туда гулять. И сами ходят. Рабочие недавно закатали крышу новым материалом, а они уже ее загадили.

Одна из соседок беспокоится за жизнь и здоровье своих родных, так как, по ее словам, мужчины из этой семьи отбывают наказание и в конце концов вернутся домой:

С такими соседями очень опасно жить. У этой семьи мужчины находятся в местах лишения свободы. И не один. А когда они выйдут — что будет? Они воруют в магазинах. Употребляют спиртное, возможно, и другие вещества. Они рожают детей, которые потом вырастают такими же.

Кроме того, местные жители отмечают, что не раз жаловались на поведение соседей участковому полицейскому. Однако, по их словам, ничего после этого не изменилось.

Всегда они жили одинаково — девочки подрастали, беременели, рожали, постоянно в семье были малыши. Один из братьев живет в 54 доме, тоже не совсем адекват. Орет постоянно на весь двор на собаку, жену, сына. И никогда ничего им не было, иначе все бы изменилось. Уверена и в ПДН о них уже наслышаны, и полиция, и участковых сменилось немало за столько лет, и все были и есть в курсе. Так что, сомневаюсь, что можно их как-то перевоспитать.

Также жители дома обращались в правоохранительные органы.

Вызывала полицию еще по осени. Приехали, зафиксировали вызов, там драка была, и поехали искать тех, кто успел убежать. Участковый даже не хочет с ними связываться, ответ один — ничем помочь не могу, они неадекватные, терпите.

Однако в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» TagilCity.ru рассказали, что за последнее время жалоб на данную семью в полицию не поступало, а по поводу шума порекомендовали жителям написать заявление в районное ОП.

Все поступающие жалобы в обязательном порядке рассматриваются участковым полицейским. В случае, если нарушение будет установлено, сотрудники органов внутренних дел составят соответствующий протокол,пояснили в пресс-группе МВД.