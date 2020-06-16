Хотела компенсацию: на Урале пенсионерка перевела мошенникам больше 1,5 миллионов

9 июня в полицию обратилась местная жительница 1950 года рождения с заявлением о мошенничестве.

В ходе проверки было установлено, что 26 марта женщине позвонил неизвестный с номера, начинающегося на «8-495», и представился сотрудником крупного банка. После этого он спросил, покупала ли женщина препараты через интернет. Женщина призналась, что покупала таблетки от сахарного диабета, но ей они не помогли. Затем неизвестный, сославшись на некое «Постановление Правительства», предложил получить компенсацию в размере 584 тысяч рублей.

Чтобы пенсионерка смогла получить компенсацию, она должна была перечислить «налог» на счет, который назовет неизвестный. Сумма составила 30 тысяч рублей. Потерпевшая согласилась и проделала все, что ее просили. После этого звонки стали поступать ежедневно. Женщина сделала по его требованию еще несколько переводов от 50 до 200 тысяч рублей. После этого с 6 по 14 мая пенсионерка перевела неизвестным еще 486 рублей.

После этого, 15 мая женщине поступил еще одни звонок с номера «7-800». Там, неизвестный представился банком и пояснил, что требуется еще перевод. Далее пенсионерке позвонила женщина, сообщившая, что переводы переведены частями, но налог требуется заплатить одним переводом. В итоге на указанный счет женщина перевела еще 234 тысячи рублей.

Последний звонок был сделан ранее звонившим неизвестным, который пояснил, что на имя женщины будет открыта ячейка со средствами в размере более 1,1 миллиона рублей, но для этого требуется еще 350 тысяч рублей. Потерпевшая их также перевела.

Через какое-то время женщина забеспокоилась и попыталась связаться с неизвестными, но номера были недоступны. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию.