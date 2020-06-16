«Хватит издеваться!». Почему Куйвашев не открывает детсады в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал указ о возобновлении работы предприятий, магазинов, парикмахерских. Восстановлена работа общественного транспорта, а на выходных можно отправиться на базу отдыха. В садиках же дежурные группы принимают только малышей, чьи родители работают на предприятиях непрерывного цикла. Многим родителям приходится менять темп жизни, брать ребенка на работу, отдавать на воспитание бабушкам и дедушкам. А они, между тем, находятся в группе риска.

На самом ли деле риск заражения вирусом в садике выше, чем на работе у родителей или в общественном транспорте? Как мамам и папам справиться в такой ситуации, ведь малыши и без того каждый день играют на дворовых площадках и контактируют со многими людьми.

TagilCity.ru провело опрос в социальной сети на тему необходимости открытия детских садов. В голосовании приняли участие 621 житель Нижнего Тагила. Более 70% проголосовавших считает, что детсады нужно открывать. По результатам голосования только 10% горожан обходятся без детсада, так как сидят дома сами, для 3% жителей достаточно дежурных групп, а остальным 3% помогают бабушки и дедушки. Это означает, что потребность в открытии детсадов велика и проблему, вероятно, нужно решать. Об этом говорит и градус негатива в комментариях к опросу о необходимости возобновления работы ДОУ.

Фото: https://vk.com/tagilcity_group

Если государство хочет снизить риск заболевания, так для начала проверьте всех людей анализы возьмите, чтоб выявить, как минимум, людей носителей и бессимптомных, а не ждать стадии развитии заболевания, говорит один из подписчиков группы,пишет одна из жительниц города.

Фото: https://vk.com/tagilcity_group

Тагильчанка Елена Харитонова замечает, что в изоляции страдает образовательный процесс. В детсаду с детьми занимаются воспитатели, дома же все ложится на плечи родителей, которые не всегда компетентны в вопросах обучения:

Я, например, против того, чтобы устраивать летние каникулы на все месяцы лета для ребёнка. Тем более, сплавлять бабкам и дедкам. О каком развитии ребёнка в данном случае может идти речь? Да и пожилым нужен отдых. Они своё отвоспитывали.

А некоторые родители полагают, что дошкольные учреждения не в силах обеспечить должный уровень безопасности в условиях пандемии:

Детские сады не обеспечены необходимыми средствами безопасности в случае заболеваемости. Нет возможности рассадить детей на безопасное расстояние от друг друга. В садиках нет средств на восстановление кровли, а кто будет обеспечивать детские сады всем необходимым, что требует Роспотребнадзор.

Медики считают, что спешить с открытием детсадов не нужно. В условиях пандемии ребенка лучше оградить от лишних контактов.

Есть случаи заболевших. Ограничительный указ 65+ вышел и все люди, старше 65 лет остаются на больничном, и им полностью компенсируют затраты. Сложность есть. С другой стороны, есть дежурные группы. Я не знаю такие дежурные группы, которые были бы заполнены. Если я знаю, что идет заболеваемость, я не поведу своего ребенка гулять на детскую площадку. Я постараюсь с ним погулять за городом или в отдаленном месте. У каждого должна быть мера ответственности. За здоровье детей по законодательству отвечают родители,рассказал TagilCity.ru главврач детской городской больницы Дмитрий Клейменов

Солидарна с ним и Галина Масликова, директор школы № 32. Она отметила, что Куйвашев имеет представление о полной картине заболеваемости в регионе, поэтому не идет на резкое ослабление ограничений.

Главное не подвергать рискам ни детей, ни их родителей. Конечно, хочется, чтобы детские сады работали, безусловно. Мы знаем, что были случаи заражений в Дзержинском районе. Это большие неудобства. Это накаляет обстановку в семьях. Но взвешенные решения должен принимать губернатор.Говорит Масликова.