Куйвашев объяснил, почему работают большие гипермаркеты во время пандемии

Один из жителей региона возмутился тем, что в торговых центрах не работают мебельные салоны, хотя там посетителей не так много, как в «Леруа Мерлен», который работает. Подписчик утверждает, что в магазине не соблюдает дистанция и очень много людей.

Куйвашев ответил на это, что на данный момент все ограничения снять не получится, потому что ситуация с коронавирусом по-прежнем остается неблагоприятной. По его словам, исключения действительно для магазинов имеются, но это касается только тех, кто реализует продукты питания и непродовольственные товары первой необходимости.