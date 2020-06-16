Куйвашев объяснил, почему работают большие гипермаркеты во время пандемии
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram рассказал, почему магазины площадью до 800 метров он не открыл, но при этом некоторые гипермаркеты все же работают.
Один из жителей региона возмутился тем, что в торговых центрах не работают мебельные салоны, хотя там посетителей не так много, как в «Леруа Мерлен», который работает. Подписчик утверждает, что в магазине не соблюдает дистанция и очень много людей.
Куйвашев ответил на это, что на данный момент все ограничения снять не получится, потому что ситуация с коронавирусом по-прежнем остается неблагоприятной. По его словам, исключения действительно для магазинов имеются, но это касается только тех, кто реализует продукты питания и непродовольственные товары первой необходимости.
Напомним, в Свердловской области ограничительные меры были продлены до 22 июня. За прошедшие сутки было подтверждено больше 200 новых случаев заболевания коронавирусом, а общее число зараженных превысило 9,7 тысяч человек.