Матушка монастыря на Ганиной Яме поссорилась с проклявшим санврачей духовником паствы

Отец Сергий стал скандально известен после своей проповеди, во время которой он проклял санврачей. После этого церковника отлучили от литургий, однако схиигумен вновь обратился к верующим с резонансным видео – монах сравнил современное общество в России с концлагерем. 15 июня над Сергием должен был состояться церковный суд, однако монах с него сбежал.