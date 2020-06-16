Матушка монастыря на Ганиной Яме поссорилась с проклявшим санврачей духовником паствы
Вчера, 22:11ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Настоятельница Среднеуральского женского монастыря под Екатеринбургом Варвара (Крыгина) поссорилась с отцом Сергием из-за его проповедей, пишет «Уральский меридиан».
Сюжеты: Екатеринбург
Монах является духовником монастыря на Ганиной Яме. Матушка, совместно с сёстрами, не разделили мнения схиигумена и переехали в другую обитель – Ново-Тихвинский женский монастырь.
Матушка Варвара была основателем Среднеуральского монастыря вместе с отцом Сергием. Настоятельница является главным должностным лицом в женской обители.
Отец Сергий стал скандально известен после своей проповеди, во время которой он проклял санврачей. После этого церковника отлучили от литургий, однако схиигумен вновь обратился к верующим с резонансным видео – монах сравнил современное общество в России с концлагерем. 15 июня над Сергием должен был состояться церковный суд, однако монах с него сбежал.
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