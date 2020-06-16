МЧС предупреждает жителей Нижнего Тагила о сильном ветре в ближайшие сутки
Сегодня, 20:42ОбществоФото: TagilCity.ru
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МЧС распространяет через операторов сотовой связи предупреждение об ухудшении погоды.
Сюжеты: Нижний Тагил
17 июня, в среду, на территории Свердловской области местами ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Синоптики таже предупреждают о возможных грозах и дождях.
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Фото: TagilCity.ru
МЧС напоминает, что при возникновении чрезвычайных ситуаций, необходимо звонить спасателям по номерам 101 и 112.
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