Мэрия Екатеринбурга выиграла последний суд за землю над станцией метро «Бажовская»
Сегодня, 11:46ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Арбитражный суд Уральского округа не удовлетворил жалобу компании «Промавтосервис», которая возвела здание над недостроенной станцией метро «Бажовская», сообщает E1 со ссылкой на юриста администрации Екатеринбурга Евгению Рожок.
Сюжеты: Екатеринбург
Она отметила, что прошел год борьбы, который завершился успехом. Теперь мэрия может снести незаконную постройку.
Манипуляции с земельным участком, который расположен над станцией метро «Бажовская» в Екатеринбурге, привели к уголовному делу. Оно было возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере» после проведения прокурорской проверки.
Ранее чиновники мэрии неоднократно заявляли, что «Промавтомервис» построил здание по поддельной документации. Сама фирма обвинения отрицала.
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