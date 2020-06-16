Мэрия Екатеринбурга выиграла последний суд за землю над станцией метро «Бажовская»

Она отметила, что прошел год борьбы, который завершился успехом. Теперь мэрия может снести незаконную постройку.

Манипуляции с земельным участком, который расположен над станцией метро «Бажовская» в Екатеринбурге, привели к уголовному делу. Оно было возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере» после проведения прокурорской проверки.