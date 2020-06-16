Мэрия Нижнего Тагила передала в пользование епархии помещение стоимостью 2 миллиона
Администрация Нижнего Тагила передаст в безвозмездное пользование приходу во имя святителя Николая Чудотворца Нижнетагильской епархии Русской Православной Церкви нежилое помещение по адресу улица Победы, 29/улица Восточная, 1, гласит постановлении мэрии от 11 июня.
Согласно документу, площадь помещения составляет 194 квадратных метра. Находится оно на первом этаже здания, которое расположено в Тагилстроевском районе. Согласно данным Росреестра, кадастровая стоимость помещения составляет 2,1 миллиона рублей.
В постановлении отмечается, что решение о передаче было принято после рассмотрения ходатайства Нижнетагильской епархии Русской Православной Церкви.
15 июня TagilCity.ru отправило в Нижнетагильскую епархию запрос, однако ответ получен не был.
Напомним, в марте стало известно, что администрация Нижнего Тагила планирует передать в безвозмездное пользование нежилое здание на улице Цементная благотворительному фонду помощи животным «Солнечный дом». Стоит отметить, что по данным из открытых источников, организация БФ «Солнечный Дом» была зарегистрирована 9 января 2020 года. Президентом фонда числится Александр Федотов, который также является директором ООО «ЛитМашКом». Найти другую информацию о «Солнечном Доме» в интернете и соцсетях TagilCity.ru не удалось.