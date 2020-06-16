Мэрия Нижнего Тагила передала в пользование епархии помещение стоимостью 2 миллиона

В постановлении отмечается, что решение о передаче было принято после рассмотрения ходатайства Нижнетагильской епархии Русской Православной Церкви.

Напомним, в марте стало известно, что администрация Нижнего Тагила планирует передать в безвозмездное пользование нежилое здание на улице Цементная благотворительному фонду помощи животным «Солнечный дом». Стоит отметить, что по данным из открытых источников, организация БФ «Солнечный Дом» была зарегистрирована 9 января 2020 года. Президентом фонда числится Александр Федотов, который также является директором ООО «ЛитМашКом». Найти другую информацию о «Солнечном Доме» в интернете и соцсетях TagilCity.ru не удалось.