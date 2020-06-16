На Урале на танцевавших у Вечного огня подростков завели уголовное дело
Сегодня, 16:50ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Березовском возбуждено уголовное дело из-за видеоролика, ан котором подростки танцуют у Вечного огня. Один из них был одет в футболку с фашистской символикой, пишет ТАСС.
Видеозапись была выявлена в ходе мониторинга сотрудниками прокуратуры. Инцидент произошёл в октябре 2018 года. Установлено, что подростки целенаправленно пришли к мемориалу для того, чтобы снять видео. Они танцевали на постаменте мемориала. После этого видео разместили в интернете.
Уголовное дело возбудили по статье «Реабилитация нацизма, то есть осквернение символов воинской славы России, совершенное публично».
Напомним, что в Нижнем Тагиле двое школьников потушили Вечный огонь на площади Славы. Позднее СК и прокуратура Дзержинского района начали проверки по факту вандализма. Директора школы, в которой учились дети, вынудили написать заявление об увольнении, после чего ученики и педагоги создали петицию в поддержку директора.
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