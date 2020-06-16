На Урале на танцевавших у Вечного огня подростков завели уголовное дело

Видеозапись была выявлена в ходе мониторинга сотрудниками прокуратуры. Инцидент произошёл в октябре 2018 года. Установлено, что подростки целенаправленно пришли к мемориалу для того, чтобы снять видео. Они танцевали на постаменте мемориала. После этого видео разместили в интернете.

Уголовное дело возбудили по статье «Реабилитация нацизма, то есть осквернение символов воинской славы России, совершенное публично».