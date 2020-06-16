На Урале в репетиции авиапарада впервые принял участие пассажирский ТУ-134
Сегодня, 12:02ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Утром, 16 июня, над Каменском-Уральским состоялась тренировка авиапарада, который пройдет в честь 75-летия Победы, сообщает «Комсомольская правда».
Впервые в ней принимал участие пассажирский самолет Ту-134 УБЛ. Вместе с ним в воздух поднялись Л-410, Ан-12 и Ан026.
В пресс-службе ЦВО изданию рассказали, что во время полета экипажи собрались в единый строй в заранее определенном месте и с соблюдением дистанции пролетели над аэродромом Каменска-Уральского.
В общей сложности в репетиции приняли участие 23 самолета и вертолета — МиГ-31, Су-34, Су-24МР, Ми-24, Ми-24, Ми-8, а также Ми-26.
Напомним, традиционный парад Победы, который проходит 9 мая, был отменен из-за коронавируса. Его перенесли на более позднее время — на 24 июня. Этот день был официально объявлен выходным в стране.
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