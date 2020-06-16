На Урале в репетиции авиапарада впервые принял участие пассажирский ТУ-134

Впервые в ней принимал участие пассажирский самолет Ту-134 УБЛ. Вместе с ним в воздух поднялись Л-410, Ан-12 и Ан026.

В пресс-службе ЦВО изданию рассказали, что во время полета экипажи собрались в единый строй в заранее определенном месте и с соблюдением дистанции пролетели над аэродромом Каменска-Уральского.

В общей сложности в репетиции приняли участие 23 самолета и вертолета — МиГ-31, Су-34, Су-24МР, Ми-24, Ми-24, Ми-8, а также Ми-26.