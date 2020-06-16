Николай Коляда получил президентский грант на проведение фестиваля в Екатеринбурге

Фестиваль пройдет уже в 14-й раз. В общей сложности на его организацию планируется потратить около 11 миллионов рублей.

В прошлом году в программе фестиваля было представлено 20 спектаклей, причем не только из России, но и Финляндии, и Казахстана. Принимал в фестивале участие и кукольный театр из Нижнего Тагила. Тогда он представил спектакль «Аленький цветочек», созданный по пьесе Николая Коляды. Сказка получила специальный диплом, как лучшая детская постановка.