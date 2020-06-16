Николай Коляда получил президентский грант на проведение фестиваля в Екатеринбурге
Сегодня, 08:24ОбществоФото: личная страница Николая Коляды во "Вконтакте"
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Театральный фестиваль «Коляда Plays» пройдет в Екатеринбурге в этом году. На его организацию был выделен президентский грант в размере 3,5 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте фонда президентских грантов.
Сюжеты: Екатеринбург
Фестиваль пройдет уже в 14-й раз. В общей сложности на его организацию планируется потратить около 11 миллионов рублей.
В прошлом году в программе фестиваля было представлено 20 спектаклей, причем не только из России, но и Финляндии, и Казахстана. Принимал в фестивале участие и кукольный театр из Нижнего Тагила. Тогда он представил спектакль «Аленький цветочек», созданный по пьесе Николая Коляды. Сказка получила специальный диплом, как лучшая детская постановка.
Этой зимой Николай Коляда признался о финансовых трудностях, которые настигли театр. Он заявил, что его детище не может существовать без финансовой поддержки. 7 июня театр был закрыт, а артисты — отправлены в бессрочный отпуск.
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