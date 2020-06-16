Обвиняемому в убийстве 19-летней девушки из Екатеринбурга продлили срок ареста

В убийстве обвиняют 31-летнего Лочинбека Низомидинова. По версии следствия, он катал двух подруг на машине. Одну из них он довез до дома, а второй оказалась Яна Смирнова. Задержанный был допрошен на детекторе лжи. В результате он был взят под стражу.