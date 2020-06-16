Обвиняемому в убийстве 19-летней девушки из Екатеринбурга продлили срок ареста
Сегодня, 12:23ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Обвиняемому в убийстве 19-летней Яны Смирновой из Екатеринбурга продлили срок ареста, сообщает E1.
Сюжеты: Екатеринбург
Решение было принято Чкаловским районным судом. В СИЗО обвиняемый пробудет еще один месяц, до 13 июля.
В убийстве обвиняют 31-летнего Лочинбека Низомидинова. По версии следствия, он катал двух подруг на машине. Одну из них он довез до дома, а второй оказалась Яна Смирнова. Задержанный был допрошен на детекторе лжи. В результате он был взят под стражу.
Яна Смирнова пропала в феврале 2020 года. В конце марта ее тело со следами удушья было найдено в 30 километрах от Екатеринбурга.
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