Ремонтом мемориала на тагильском кладбище займется известный в городе подрядчик

Напомним, согласно документации закупки подрядчик должен будет установить новые вазоны, урны и лавки, а также привести в порядок освещение и сделать ограждение. Кроме того, там уложат новую плитку, проведут работы по облагораживанию площадки, где расположен постамент. После выполнения работ подрядная организация должна вывезти с территории мусор. Работы необходимо завершить до 25 августа. Предложение было размещено 4 июня.

Руководителем ООО ГК «Уралстройкомплекс» является бизнесмен Владимир Винтовкин, который также является руководителем ещё в семи компаниях. Организация занимается строительными работами. Согласно данным системы СПАРК, ООО ГК «Уралстройкомплекс» являлось поставщиком в 20 государственных контрактах на общую сумму 628 миллионов рублей, 457 из которых были получены за восемь контрактов от МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» администрации Нижнего Тагила. В 2017 году компания выполняла ремонт крыльца Центральной городской библиотеки. Также с 2017 года ГК «Уралстройкомплекс» ежегодно выигрывает тендеры на комплексное благоустройство дворов в Нижнем Тагиле. Кроме того, компания была поставщиком в контрактах для администрации Верхнесалдинского городского округа, а также Верхотурского.