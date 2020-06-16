Ремонтом мемориала на тагильском кладбище займется известный в городе подрядчик
Ремонтом мемориала воинам, погибшим от ран в госпиталях Ленинского района во время Великой Отечественной войны, на кладбище «Центральное» в Нижнем Тагиле будет заниматься ООО ГК «Уралстройкомплекс». Согласно результату определения поставщика на сайте госзакупок, конечная цена контракта составила 32,6 миллиона рублей.
Напомним, согласно документации закупки подрядчик должен будет установить новые вазоны, урны и лавки, а также привести в порядок освещение и сделать ограждение. Кроме того, там уложат новую плитку, проведут работы по облагораживанию площадки, где расположен постамент. После выполнения работ подрядная организация должна вывезти с территории мусор. Работы необходимо завершить до 25 августа. Предложение было размещено 4 июня.
Руководителем ООО ГК «Уралстройкомплекс» является бизнесмен Владимир Винтовкин, который также является руководителем ещё в семи компаниях. Организация занимается строительными работами. Согласно данным системы СПАРК, ООО ГК «Уралстройкомплекс» являлось поставщиком в 20 государственных контрактах на общую сумму 628 миллионов рублей, 457 из которых были получены за восемь контрактов от МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» администрации Нижнего Тагила. В 2017 году компания выполняла ремонт крыльца Центральной городской библиотеки. Также с 2017 года ГК «Уралстройкомплекс» ежегодно выигрывает тендеры на комплексное благоустройство дворов в Нижнем Тагиле. Кроме того, компания была поставщиком в контрактах для администрации Верхнесалдинского городского округа, а также Верхотурского.
Стоит отметить, что компания участвовала в девяти судебных делах, в пяти из которых была ответчиком. Все дела, кроме одного, завершены.