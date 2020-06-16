С открытым сердцем. Как тагильская семья проводит благотворительные мероприятия

TagilCity.ru: Расскажите о себе и своей семье? Чем занимаетесь?

Ирина Туктарова: У меня два высших экономических образования, когда-то я работала бухгалтером-аудитором. Потом в поисках новых возможностей открыла свой бизнес — магазин одежды. Меня всегда смущали большие риски в бизнесе, но развиваться (и финансово, и личностно), всегда хотелось — поэтому я решила стать независимым предпринимателем Amway. Кстати тут я познакомилась и со своим мужем Артемом — он по образованию инженер, и наш бизнес в Amway — совместный. За 10 лет вместе мы добились серьезного финансового результата, и оба пришли к тому, что хотим помогать другим.

TagilCity.ru: Как вы стали заниматься благотворительностью?

Мы всегда понимали, что в жизни надо не только получать, но и отдавать. На меня лично повлияло то, что моя мама долгие годы работала в детском доме. Я видела, что дети финансово, вроде бы, обеспечены, но им же не игрушки и смартфоны нужны, а забота и любовь родителей.

Наша помощь первое время не носила системный характер — поможем то одним, то другим, то привезем что-то в детский дом, то перечислим куда-то средства. Я чувствовала, что мы не решаем проблему в целом, а помогаем лишь в частном порядке. И тогда мы начали сотрудничать с фондом Amway «В ответе за будущее» — фонду уже 7 лет, у него несколько благотворительных программ. «С любовью к детям» — помогает приемным семьям, «Мама-предприниматель» — социальная образовательная программа для мамочек со всей России.

В чем заключается помощь приемным семьям?

Фонд поддерживает различные направления по организации приемного родительства. То есть делает так, чтобы как можно больше детей из детских домов попадали в семьи, а потом оставались там в кругу счастливых и любящих родителей. Например, очень актуальна тема вторичного сиротства в России, о ней вообще мало кто знает. Несмотря на то, что многие семьи хотят взять ребенка из детского дома, они не всегда оказываются готовы к тому, что их ждет после. Приемные дети могут не доверять новым родителям, вести себя замкнуто или агрессивно, даже намеренно вредить после того, как их заберут в семью. Это связано с тем, что они пережили глубокую травму в детском доме или в кровной семье, и им нужно заново учиться доверять взрослым. Родители не знают, как справиться с возникшими проблемами, и возвращают детей в детдом: по статистике, это происходит с каждым десятым ребенком. Чтобы разрешить эту проблему на глобальном уровне, благотворительный фонд «В ответе за будущее» помогает организациям, которые занимаются подготовкой и обучением будущих приемных родителей и работой с приемными семьями, которые столкнулись со сложностями адаптации детей.

А что такое системная благотворительность?

Приведу показательный пример: мы можем помогать детям в детских домах — купить кровать или построить площадку. А можем помочь организовать процесс так, чтобы дети быстрее находили семьи. И тогда не будет нужды финансировать детские дома. Системная благотворительность помогает решать проблему в корне, а не «устранять» последствия. Подойти к вопросу глубоко могут только профессионалы, которые знают, что нужно изменить и как. И именно к таким профессионалам мы и попадаем, когда перечисляем деньги в фонд. Я всегда точно знаю, что мои средства будут использованы с максимальной пользой.

Расскажите о своём первом благотворительном мероприятии.

В декабре прошлого года мы узнали о новом проекте фонда «В ответе за будущее» — #ЯвОтвете. В рамках проекта можно организовать собственное благотворительное событие, а вырученные средства отправить в фонд. Такой способ благотворительности — довольно новый для России, и нам с мужем стало интересно. Мы обожаем организацию мероприятий, давно занимаемся благотворительностью — почему бы не совместить полезное с приятным? В начале января мы провели благотворительную елку-спектакль в ДК «Гагарина». Коллектив дворца культуры организовал спектакль для деток из приемных и малообеспеченных семей. Мы придумали продавать билеты через Ticketscloud, чтобы люди по всей России могли купить их и подарить детям из детдомов и малообеспеченных семей. В итоге нам удалось порадовать около двухсот детей, покрыть расходы и выручить еще 15 тысяч, которые мы перечислили в благотворительный фонд.

Это было не единственное мероприятие, которое мы проводили. Мы устраивали фестиваль красоты и здоровья, собрали около 40 женщин, пригласили спикеров-экспертов. Часть денег за билеты мы также отправили на благотворительность.

Кто решает, сколько денег перечислить на благотворительность?

Конечно, сами благотворители. Ведь мероприятия могут быть разными — иногда нужно покрыть затраты на организацию (заплатить за аренду помещения или, например, актерам), иногда — нет. Все очень индивидуально, но сотрудники фонда всегда могут помочь с организацией, поделиться опытом и поддержать информационно.

Какие мероприятия планируется провести по окончании карантина?

Мы планируем проводить вот такие ежегодные новогодние мероприятия. Но сейчас пока сложно планировать что-либо в сложившейся ситуации, так как непонятно, когда можно будет что-то делать в офлайне.

Проводите ли вы благотворительные мероприятия в режиме онлайн, как их оцениваете и есть ли у них будущее?

Сейчас появилось огромное количество онлайн-мероприятий, и также точно их могут устраивать и благотворители. Это могут быть бьюти-встречи, мастер-классы — организатор мероприятия может какую-то часть перечислить в благотворительный фонд. Мы решили, что даже когда закончится карантин, мы оставим онлайн-мероприятия, потому что они позволяют объединить жителей разных городов.

Что больше всего вдохновляет вас в благотворительности и придает сил двигаться дальше, развиваться в этом направлении?

Ощущение того, что ты не просто так пришел в этот мир, что ты можешь не просто зарабатывать и тратить на свои нужды, но и отдавать, помогать тем, кто нуждается. Когда ты что-то отдаешь, то получаешь намного больше — это закон вселенной.

Что можете посоветовать людям в плане благотворительности?

Когда мы объединяемся, у нас больше шансов решить серьезные социальные проблемы. Самый простой, но при этом очень действенный шаг — настроить «автоматическое пожертвование» в фонд, который вам близок и которому вы доверяете. Такая функция обычно есть на сайтах — ежемесячно с карточки будет списываться любая сумма, которую вы определяете сами. 50-100 рублей в месяц вы не заметите, но и эта небольшая сумма может спасти кому-то жизнь или подарить счастливое детство. Если хотите организовать собственное благотворительное мероприятие — можно обратиться за помощью в фонд «В ответе за будущее», и вам помогут с организацией события. Благотворительное барбекю скоро будет очень даже актуально!

Как вы оцениваете активность тагильчан в вопросах благотворительности?