Самоизоляция, день семьдесят седьмой. Что происходит в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле за прошедшие сутки было подтверждено семь новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших с самого начала пандемии достигло 365 человек.

Практически в каждом из нас заложено сострадание и желание помогать, но только не все это делают. Многие даже не знают с чего начать. Семья предпринимателей из Нижнего Тагила выбрала системный подход к благотворительности и рассказала TagilCity.ru, что это такое.

С открытым сердцем. Как тагильская семья проводит благотворительные мероприятия

Несмотря на то, что в Свердловской области началось постепенное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса, детские сады пока еще открывать власти не торопятся. При этом почти всех родителей уже вывели на работу. В «Инстаграме» губернатора региона Евгения Куйвашева родители просят сжалиться над ними и позволить работать детским садам.

«Хватит издеваться!». Почему Куйвашев не открывает детсады в Свердловской области

Однако дополнительные дежурные группы в Нижнем Тагиле все же появляются. Всего на данный момент организовано 15 групп. Они будут расположены в тех детских садах, где они уже были организованы ранее.

В детских садах Нижнего Тагила открылось 15 дополнительных дежурных групп

Продолжают к губернатору на его странице в социальной сети поступать вопросы от тагильчан на другие темы.

Так, например, одна из девушек обратила внимание губернатора на то, что в поездах «Ласточка», курсирующих по маршруту Екатеринбург-Нижний Тагил, не соблюдается масочный режим.

Комментарий о "ласточках" Фото: личная страница Instagram Евгения Куйвашева

Один подписчик выразил негодование, что сотрудников УВЗ вывели на работу, а теперь у них больше половины цеха якобы заражены коронавирусом. Напомним, что ранее предприятие не предоставило редакции данных о количестве заразившихся и контактных сотрудников.

Комментарий об УВЗ Фото: личная страница Instagram Евгения Куйвашева

Другой тагильчанин поинтересовался, имеют ли право сотрудников детских садов привлекать к хозяйственным работам в период пандемии, выводя их на работу в пустые учреждения.

Комментарий о детских садах Фото: личная страница Instagram Евгения Куйвашева

Центр развития туризма Нижнего Тагила запускает на своей странице во «Вконтакте» онлайн-прогулки по «Малахитовой линии». Первая экскурсия пройдет 19 июня в 16.00 на странице в соцсети. Участникам предлагается пройти от памятника изобретателям первого паровоза Черепановым до Комсомольской площади и познакомиться с историей города.

В Свердловской области число заболевших коронавирусом достигло 9789 человек, из них у 231 человека диагноз был подтвержден за последние сутки. Выздоровели в общей сложности за сутки 4469 человек, еще 54 — скончались.