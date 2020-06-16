Шипулин поддержал екатеринбуржца, толкнувшего журналиста во время протестов за сквер
Депутат Госдумы Антон Шипулин поддержал Максима Шибанова, которого судят за конфликт с православным журналистом Максимом Румянцевым. Об этом Шипулин написал в Instagram.
По мнению Шипулина, очевидно, что в действиях Шибанова не было никакого умысла. Также он написал, что полиция должна провести проверку.
Вы там на изоляции с ума посходили? Шибанову, конечно, стоило сдержаться и не реагировать на провокации Румянцева. Но я и сам не знаю, а сдержался бы я? написал Шипулин.
Депутат отметил, что будет и в дальнейшем поддерживать Максима Шибанова, пристыдив Румянцева за «немужской поступок».
Вы позорите журналистское сообщество нашей области, говорит Шипулин.
В Екатеринбурге проходят слушания по делу против 30-летнего Максима Шибанова, которого обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести Максиму Румянцеву. Конфликт произошел в мае 2019 года во время протестов в сквере у Театра драмы. Как пишет 66.ру, Румянцев заявил, что оппонент ударил его в голову целенаправленно. Максим Шибанов заявил, что в сквере оказался случайно, затем услышал, как Румянцев оскорбляет людей, называя их бесами.
Я практически его не задел. Он завалился достаточно наигранно на грязь, было ощущение, что он это сделал специально. Потом поднялся, и все, рассказал Шибанов.
Судя по видеозаписям с места событий, Румянцев несколько раз назвал Шибанова «девочкой», после этого Шибанов его толкнул, Румянцев упал на спину. У журналиста диагностировали ушиб головного мозга. Румянцев потребовал заплатить 500 тысяч рублей за физический и моральный ущерб. Также Шибанову грозит тюремный срок.