Шипулин поддержал екатеринбуржца, толкнувшего журналиста во время протестов за сквер

По мнению Шипулина, очевидно, что в действиях Шибанова не было никакого умысла. Также он написал, что полиция должна провести проверку.

Вы там на изоляции с ума посходили? Шибанову, конечно, стоило сдержаться и не реагировать на провокации Румянцева. Но я и сам не знаю, а сдержался бы я? написал Шипулин.

Депутат отметил, что будет и в дальнейшем поддерживать Максима Шибанова, пристыдив Румянцева за «немужской поступок».

Вы позорите журналистское сообщество нашей области, говорит Шипулин.

В Екатеринбурге проходят слушания по делу против 30-летнего Максима Шибанова, которого обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести Максиму Румянцеву. Конфликт произошел в мае 2019 года во время протестов в сквере у Театра драмы. Как пишет 66.ру, Румянцев заявил, что оппонент ударил его в голову целенаправленно. Максим Шибанов заявил, что в сквере оказался случайно, затем услышал, как Румянцев оскорбляет людей, называя их бесами.

Я практически его не задел. Он завалился достаточно наигранно на грязь, было ощущение, что он это сделал специально. Потом поднялся, и все, рассказал Шибанов.