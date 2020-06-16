Спасатели Нижнего Тагила совместно с «АБРИС» нашли двух пропавших в парке Бондина

По легенде, две тагильчанки, в роли которых были специалисты Центра, потерялись в парке имени Бондина. Волонтёрам нужно было их найти по координатам. Поисковики справились с заданием за несколько минут – первыми из «АБРИС» пропавших обнаружил велосипедист, далее пешие участники сборов.

Поисковый отряд обратился к спасателям, с просьбой обучить отряд волонтёров «навыкам ориентирования на местности» - большинство из последних не имеют опыта работы с картами и не умеют работать с современными системами навигации и поиска.