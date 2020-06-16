Тагильские депутаты одобрили претендентов на присвоение звания «Почетный гражданин»
Сегодня, 18:14ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле депутаты одобрили кандидатуры исполнительного директора «Уралвагонзавода» Владимира Рощупкина и гендиректора химзавода «Планта» Николая Князева для присвоения звания «Почетный гражданин», пишет АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
Ранее Рощупкин и Князев набрали больше всего голосов в ходе тайного голосования на оргкомитете по подготовке и проведению Дня города. Окончательное решение депутаты примут в конце июня.
В 2020 году на присвоение звания «Почётный гражданин города» претендовали восемь человек. Ранее звание получили 105 человек, в их числе Сергей Носов, Николай Диденко, Эдуард Россель, Владислав Тетюхин, Николай Карполь и Вячеслав Погудин.
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