В Екатеринбурге экс-замглавы УФССП предстанет перед судом за взятку в 1,7 млн рублей
Жительница Екатеринбурга 1980 года рождения, ранее занимавшая должность замруководителя УФССП по Свердловской области, предстанет перед судом за получение взятки в особо крупном размере, сообщает СУ СКР по региону.
Она обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере через посредника).
По версии следствия, в период с июня 2018 по февраль 2019 года обвиняемая, находясь в указанной должности, получила от гендиректора одной из коммерческих организаций взятку. Ее сумма составила 1,7 миллиона рублей. Она была передана за совершение действий и бездействия по нескольким исполнительных производствам, чтобы денежные средства должника не были арестованы, а также он мог совершать регистрационные действия с недвижимостью.
Передача средств была произведена через посредников, которые освобождены от уголовной ответственности в связи с сотрудничеством со следствием. Кроме того, от ответственности освобожден и гендиректор, выступивший взяткодателем.