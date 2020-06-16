В Екатеринбурге экс-замглавы УФССП предстанет перед судом за взятку в 1,7 млн рублей

По версии следствия, в период с июня 2018 по февраль 2019 года обвиняемая, находясь в указанной должности, получила от гендиректора одной из коммерческих организаций взятку. Ее сумма составила 1,7 миллиона рублей. Она была передана за совершение действий и бездействия по нескольким исполнительных производствам, чтобы денежные средства должника не были арестованы, а также он мог совершать регистрационные действия с недвижимостью.