В Екатеринбурге откроется посвященный «уральскому Джеймсу Бонду» музей

Появится Екатеринбург в парке «Россия — моя история» 24 июня — в день проведения парада Победы. Презентацию планируется провести в онлайн-режиме.

Экспозиция была подготовлена одной из ведущих музейных фирм в мире «Кворнинг дизайн» из Дании, используя материалы музея Николая Кузнецова в Талице.

Первый заместитель директора парка «Россия — моя история» Дмитрий Калинин объяснил, что экспозиция талицкого музея не копируется. В данном случае все выстроено по принципу кино: посетители могут погрузиться в роль исследователя, изучающего биографию разведчика.

Генеральный директор парка «Россия — моя история» Наталья Прошина рассказала, что Кузнецов является простым парнем из уральской глубинки. При этом он совершил подвиг в тылу врага: он общался с высшим руководством вермахта и выполнял задания, которые другим не под силу. По словам Прошиной, полностью воссоздать биографию разведчика невозможно, так как архивы засекречены до 2025 года.

Николай Кузнецов родился в селе Зырянка Талицкого района в 1911 году. С детства он овладел в несколькими языками в совершенстве, в том числе и немецким. В годы коллективизации принимал участие в рейдах по деревням. В результате он привлек внимание госбезопасности из-за своего бесстрашия и владения коми-пермяцким языком. В конце 30-х годов он стал агентом НКВД. В начале Великой Отечественной войны для него разработали легенду немецкого офицера Пауля Зиберта и забросили в тыл врага.