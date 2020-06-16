В Екатеринбурге угрожавших врачу коллекторов оштрафовали на 100 тысяч рублей

Приставы нашли коллекторов, которые совершали звонки в медучреждение. Оказалось, что это совсем другая компания, не та, от которой звонили в больницу. Суд назначил ООО «Микрокредитная компания „ФинансЦентр Югра“» штраф в размере 100 тысяч рублей.

Напомним, что звонки в больницу поступали в течение нескольких дней. Одна из медсестер взяла кредит в 10 тысяч рублей и не выплатила его, сумма увеличилась до 30 тысяч рублей. Коллекторы начали звонить ей на работу, представлялись или коллекторской компанией «Феникс» или компанией «Росденьги». Звонили они не лично должнице, а ее начальству на личный телефон. При этом урожая семье заведующего реанимацией, а затем создали фейковый аккаунт в соцсети, где врач якобы предлагал интимные знакомства.