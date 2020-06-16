В Нижнем Тагиле перенесли время включения сирен в День памяти и скорби 22 июня
Сегодня, 12:15ОбществоФото: pixabay.com
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В Нижнем Тагиле 22 июня в День памяти и скорби будут включены сирены в городе. Ранее планировалось, что состоится это в 12.00. Однако время решили перенести, сообщает ЕДДС Нижнего Тагила.
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Так, время включения сирен было перенесено на 14.15. Это обусловлено тем, что в стране объявлена общероссийская минута молчания. Время ее проведения намечено на 12.15 по московскому времени.
Жителям города напомнили, что необходимо соблюдать спокойствие, а также почтить память павших минутой молчания.
В честь 75-летия Победы в Екатеринбурге 24 июня пройдет парад. Этот день объявлен выходным. В Нижнем Тагиле шествие было отменено из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.
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