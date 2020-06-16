В оставшийся без законного управления Среднеуральский монастырь направлен священник
Екатеринбургская епархия направила в Среднеуральский женский монастырь, основанный схиигуменом Сергием, клирика Ново-Тихвинского женского монастыря протоиерея Георгия (Викторова), сообщает Znak со ссылкой на пресс-службу епархии.
Клирик назначен помощником старшего священника. В его обязанности входит совершение канонических богослужений и духовное окормление сестер в ситуации, когда монастырь фактически остался без законного управления.
Конфликт схиигумена Сергия с Екатеринбургской епархией начался весной, когда священник записал и выложил ролик на YouTube, в котором заявил, что храмы на время пандемии закрывать не нужно, а ситуация с коронавирусом срежиссирована для чипизации населения. После этого видео схиигумену запретили проповедовать. Он ослушался. Тогда на сайте Екатеринбургской епархии появился указ о рассмотрении деятельности Сергия епархиальным судом.
Накануне состоялось первое заседание, но решение принято не было, так как Сергий удалился с него. Следующее заседание назначено на 26 июня.