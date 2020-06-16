В России предложили уменьшить новогодние каникулы из-за нерабочих дней в пандемию
Сегодня, 16:03ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Председатель комитета по экономической политике Совета Федерации Андрей Кутепов предложил сократить новогодние праздники, оставив россиянам для отдыха всего три дня, пишет РБК.
Он разработал соответствующие поправки в Трудовой кодекс.
Он считает, что с помощью данной меры удастся компенсировать потери от нерабочих дней, которые были необходимы для замедления распространения коронавируса.
Кутепов предложил сделать рабочими дни с 4 по 8 января, исключая 7 января.
В действующей редакции Трудового кодекса в состав новогодних каникул входят все дни с 1 по 8 января.
В проекте отмечено, что изначально планировалось всего 118 нерабочих дней в 2020 году, но на данный момент из-за введения нерабочих дней их количество возросло до 147.
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