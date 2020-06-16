В России предложили уменьшить новогодние каникулы из-за нерабочих дней в пандемию

Он разработал соответствующие поправки в Трудовой кодекс.

Он считает, что с помощью данной меры удастся компенсировать потери от нерабочих дней, которые были необходимы для замедления распространения коронавируса.

Кутепов предложил сделать рабочими дни с 4 по 8 января, исключая 7 января.

В действующей редакции Трудового кодекса в состав новогодних каникул входят все дни с 1 по 8 января.