Журналисты просят суд оправдать екатеринбуржца, толкнувшего Румянцева у Театра драмы

Обращение к судье подписали более 80 журналистов и редакторов. В тексте письма говорится, что уголовное дело в отношении Шибанова надуманно, а позиция журналиста Румянцева лжива.

Многочисленные опубликованные видео и свидетельства говорят о том, что Румянцев использует статус журналиста как прикрытие для унизительных и опасных провокаций в отношении граждан. Мы полагаем, что, называя себя журналистом, Румянцев дискредитирует нашу профессию, написали представители СМИ.