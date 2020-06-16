Журналисты просят суд оправдать екатеринбуржца, толкнувшего Румянцева у Театра драмы
В Екатеринбурге представители СМИ обратились к судье, который рассматривает дело Максима Шибанова, толкнувшего журналиста во время протестов в сквере у Драмтеатра, пишет Znak.
Обращение к судье подписали более 80 журналистов и редакторов. В тексте письма говорится, что уголовное дело в отношении Шибанова надуманно, а позиция журналиста Румянцева лжива.
Многочисленные опубликованные видео и свидетельства говорят о том, что Румянцев использует статус журналиста как прикрытие для унизительных и опасных провокаций в отношении граждан. Мы полагаем, что, называя себя журналистом, Румянцев дискредитирует нашу профессию, написали представители СМИ.
Напомним, что инженера Максима Шибанова обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью. Во время одного из митингов в сквере Шибанов толкнул Румянцева. Судя по видеозаписям с места событий, журналист назвал Шибанова «девочкой» несколько раз. У Румянцева диагностировали ушиб головного мозга, он потребовал 500 тысяч рублей за моральный и физический ущерб. Сегодня за Максима Шибанова заступился депутат Антон Шипулин, пристыдив Румянцева.