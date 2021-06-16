200 тысяч рублей штрафа за несоблюдение противоковидных мер заплатит «ЕВРАЗ КГОК»

По итогам проверки, проведенной в декабре 2020 года специалистами Роспотребнадзора, на предприятии «ЕВРАЗ КГОК» были выявлены нарушения действующих санитарных правил и невыполнение противоэпидемических мероприятий.
Так на предприятии не проводилось активное выявление работников, имевших контакт с заболевшими COVID-19, с последующим отстранением их от работы. Не было организовано проведение своевременной дезинфекции на рабочих местах, где были выявлены очаги инфекционного заболевания COVID-19. Выявленные нарушения послужили основанием для составления в отношении АО «ЕВРАЗ КГОК» протокола об административном правонарушении, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
Предприятие было признано виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ Качканарским городским судом. По решению суда Качканарский горно-обогатительный комбинат приговорен к административному штрафу в размере 200 тысяч рублей.
Однако предприятие подало апелляционную жалобу в Свердловский областной суд с просьбой отменить решение суда первой инстанции и прекратить производство по делу. В итоге областной суд признал решение справедливым и соразмерным содеянному и оставил его в силе.
Напомним, Роспотребнадзор не смог обязать ЕВРАЗ НТМК защитить тагильчан от выбросов. Арбитражный суд Свердловской области отменил предписание ведомства убрать в радиусе одного километра от НТМК жилые застройки и садово-огородные участки, сочтя такие условия невыполнимыми.