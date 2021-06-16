200 тысяч рублей штрафа за несоблюдение противоковидных мер заплатит «ЕВРАЗ КГОК»

200 тысяч рублей штрафа за несоблюдение противоковидных мер заплатит «ЕВРАЗ КГОК»
200 тысяч рублей штрафа за несоблюдение противоковидных мер заплатит «ЕВРАЗ КГОК»
Сегодня, 13:18ОбществоФото: Яндекс.Карты
За нарушения действующих санитарных правил и невыполнение противоэпидемических мероприятий АО «ЕВРАЗ КГОК» по решению суда заплатит штраф в размере 200 тысяч рублей.

По итогам проверки, проведенной в декабре 2020 года специалистами Роспотребнадзора, на предприятии «ЕВРАЗ КГОК» были выявлены нарушения действующих санитарных правил и невыполнение противоэпидемических мероприятий.

Так на предприятии не проводилось активное выявление работников, имевших контакт с заболевшими COVID-19, с последующим отстранением их от работы. Не было организовано проведение своевременной дезинфекции на рабочих местах, где были выявлены очаги инфекционного заболевания COVID-19. Выявленные нарушения послужили основанием для составления в отношении АО «ЕВРАЗ КГОК» протокола об административном правонарушении, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Предприятие было признано виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ Качканарским городским судом. По решению суда Качканарский горно-обогатительный комбинат приговорен к административному штрафу в размере 200 тысяч рублей.

Однако предприятие подало апелляционную жалобу в Свердловский областной суд с просьбой отменить решение суда первой инстанции и прекратить производство по делу. В итоге областной суд признал решение справедливым и соразмерным содеянному и оставил его в силе.

Напомним, Роспотребнадзор не смог обязать ЕВРАЗ НТМК защитить тагильчан от выбросов. Арбитражный суд Свердловской области отменил предписание ведомства убрать в радиусе одного километра от НТМК жилые застройки и садово-огородные участки, сочтя такие условия невыполнимыми.

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