Антиковидные ограничения будут введены в Свердловской области

Антиковидные ограничения будут введены в Свердловской области
Антиковидные ограничения будут введены в Свердловской области
Сегодня, 14:03ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией власти Свердловской области готовы ввести новые ограничения. Как отметил глава региона, они будут минимальными.

Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев во время своего выступления перед депутатами ЗакСО в среду 16 июня.

Мы, безусловно, будем ограничивать, но по минимуму будем стараться, заявил глава региона.

Куйвашев подчеркнул, что главным средством борьбы против инфекции является вакцинация населения. На данный момент, как сообщил губернатор, привито свыше 520 тысяч свердловчан. А для формирования коллективного иммунитета необходимо привить в три раза больше граждан — около 1,5 миллиона человек.

Заболеваемость снова растет. Нужно еще раз собраться с силами, вспомнить о масках и дезинфекторах, о том, что лучше лишний раз остаться дома, написал Куйвашев на своей странице в Instagram.

Напомним, в ходе своего выступления в Законодательном собрании Свердловской области губернатор отчитал депутатов, которые еще не поставили прививки от COVID-19.

Сюжеты:
Касается каждогоКоронавирус
Материалы по теме:
Свердловская областьЕвгений Куйвашевобществоограничениякоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы