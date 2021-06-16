Аукцион на строительство стелы «Город трудовой доблести» не состоялся в Тагиле

Аукцион на строительство стелы «Город трудовой доблести» не состоялся в Тагиле
Аукцион на строительство стелы «Город трудовой доблести» не состоялся в Тагиле
Сегодня, 11:20ОбществоФото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Конкурс по определению подрядчика, который за 10,5 миллионов рублей займется возведением стелы «Город трудовой доблести» в Нижнем Тагиле, не состоялся. На него никто не заявился.

По окончании срока подачи заявок, назначенном на 09.00 во вторник 15 июня, не подана ни одна заявка на участие в электронном аукционе, следует из протокола комиссии.

Таким образом, электронный аукцион признан не состоявшимся.

Напомним, на установку архитектурной композиции «Нижний Тагил — город трудовой доблести» в районе пересечения Свердловского шоссе и улицы Садоводов в Нижнем Тагиле выделено 10,5 миллиона рублей. На стеле должен быть размещен герб города, Орден Трудового Красного Знамени, текст указа президента России Владимира Путина о присвоении Нижнему Тагилу почетного звания, а также зубчатое колесо, которое было на предыдущем въездном знаке.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
администрацияаукционконкурсобществоэлектронный аукционНижний Тагилгород трудовой доблестиспарк
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы