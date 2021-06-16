Детскую площадку обустраивают строители за ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле

Детскую площадку в сквере за дворцом культуры «Юбилейный» начали обустраивать строители в Нижнем Тагиле. Она будет установлена в рамках благоустройства территории.

В Нижнем Тагиле продолжается реконструкция сквера за ДК «Юбилейный». Дорожки уже выставлены и отсыпаны на 90%. Плитку-шестигранник в Тагиле не производили, для нас сделали специальную матрицу. К концу недели начнут отгружать. Строители уже поставили первый большой игровой комплекс, под другие элементы бетонируют фундаменты. Производитель монтирует конструкции сам, рассказал редакции TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев. Фото: TagilCity.ru Напомним, благоустройство сквера за ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле проходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Площадь реконструкции составляет 4,3 гектара, на работы выделено более 71 миллиона рублей. Вместо спиленных деревьев планируется высадить 36 новых, а также обустроить 100 погонных метров живой изгороди из спиреи. Генеральным подрядчиком выступает МУП «Тагилдорстрой». 36 деревьев и живая изгородь будут высажены в сквере за ДК «Юбилейный» в Тагиле

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter