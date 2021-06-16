«Единая Россия» подвела итоги по введенным мерам поддержки ИП и самозанятых

В «Единой России» отчитались о реализованных мерах поддержки для некоторых категорий населения и об исполнении предвыборной программы партии 2016 года. Указывается, что за пятилетний срок ЕР удалось увеличить объемы помощи.

Основными элементами программы-2016 были реализация властями всех обязательств по социальному направлению и адресная поддержка граждан страны, пишет Nashgorod. За указанный период партия добилась внедрения системы защиты средств граждан, оказавшихся в сложном положении. Благодаря этому россияне смогут получать помощь, если потеряют средства к существованию. Также депутаты партии добились введения льгот и выплат для наименее защищенных категорий населения - пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья и малообеспеченных. Так, пенсионерам теперь не требуется уплачивать налог на одну квартиру, гараж, дом, комнату или дачный участок до шести соток. Пенсии по причине инвалидности и другие социальные пособия теперь будут назначаться по упрощенному алгоритму – без подачи заявлений. Люди с ограниченными возможностями здоровья с подачи партии теперь могут получать реабилитационные технические средства вне зависимости от места проживания. «В 2021 году заработает механизм электронного сертификата, который позволит не только в кратчайшие сроки получать деньги на приобретение реабилитационных средств, но и повысить уровень конкуренции среди поставщиков ТСР», — пояснил депутат Михаил Терентьев. Кроме этого, с будущего года в РФ будет введена презумпция согласия, если речь идет о перерасчете пенсионных выплат в сторону увеличения. В истории правовой системы России такое имеет место в первый раз. Повышенное внимание депутатами ЕР было уделено защите россиян от противозаконных действий коллекторов. Если будут допущены нарушения, их будут штрафовать на сумму до полумиллиона рублей. «По предложенным партией идеям были приняты законы, согласно которым не подлежит списанию за наличие задолженностей ряд социальных выплат, в частности алименты и маткапитал», - рассказал первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев. Он пояснил, что россияне со статусом самозанятых и индивидуальных предпринимателей, а также граждане с пенсиями и зарплатами на уровне прожиточного минимума теперь смогут сохранить на банковских счетах средства в размере этого самого прожиточного минимума. Сейчас депутаты «Единой России» работают над улучшением законов об усилении ответственности за отказ от уплаты алиментов. В России практически каждая пятая мать-одиночка не получает средства при наличии решения судебной инстанции. Средний размер задолженности на каждый такой случай равен примерно 140 тысячам рублей. Как передает портал ER.ru, 9 июня председатель «Единой России» Дмитрий Медведев подчеркнул, что предвыборной программе 2016 года удалось пройти проверку на прочность и она сохраняла актуальность на протяжении всех этих пяти лет. Координатор партпроекта «Единая страна – доступная среда» в Свердловской области Вячеслав Погудин сообщил, что, помимо поддержки федеральных программ помощи инвалидам, депутаты «Единой России» от региона предлагают и свои решения наиболее острых проблем у такой категории граждан. «По инициативе наших депутатов фракции «Единая Россия» в региональном парламенте было направлено обращение в Правительство Российской Федерации о необходимости расширения перечня технических средств реабилитации для людей с инвалидностью. Здесь речь идет о современных средствах реабилитации, средствах ухода за лежачими больными, а также цифровых гаджетах. Мы сегодня должны давать людям возможность получения ими информации», - рассказал Вячеслав Погудин.

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