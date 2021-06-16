Фундамент под памятник Петру и Февронии заложен в парке «Народный» в Нижнем Тагиле

Фундамент под памятник уже сделан, вокруг обустраивается круглая площадка с дорожками.
Сейчас выставляем поребрики, плитку уже на объект завезли. В ближайшее время начнем мощение. Строительство оплачивают благотворители, ко 2 июля работы планируем закончить, рассказал редакции TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.
Напомним, памятник святым Петру и Февронии будет установлен в парке «Народный» в Нижнем Тагиле на месте снесенного частного дома, который был демонтирован 15 февраля. В пресс-службе администрации города сообщали, что участок будет облагорожен.