Фундамент под памятник Петру и Февронии заложен в парке «Народный» в Нижнем Тагиле

Фундамент под памятник Петру и Февронии заложен в парке «Народный» в Нижнем Тагиле
Фундамент под памятник Петру и Февронии заложен в парке «Народный» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:59ОбществоФото: TagilCity.ru
Памятник святым Петру и Февронии в скором времени появится в парке «Народный» в Нижнем Тагиле. Строители обустраивают место под него.

Фундамент под памятник уже сделан, вокруг обустраивается круглая площадка с дорожками.

Сейчас выставляем поребрики, плитку уже на объект завезли. В ближайшее время начнем мощение. Строительство оплачивают благотворители, ко 2 июля работы планируем закончить, рассказал редакции TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

Фото:TagilCity.ru

Напомним, памятник святым Петру и Февронии будет установлен в парке «Народный» в Нижнем Тагиле на месте снесенного частного дома, который был демонтирован 15 февраля. В пресс-службе администрации города сообщали, что участок будет облагорожен.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
благоустройствоНародныйпамятникНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы