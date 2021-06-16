Иркутские муниципалитеты получат 300 млн рублей за исполнение бюджета

Надо сказать, что общего снижения доходов муниципалитетов не зафиксировано, и по сравнению с 2019 годом, и с утвержденными на 2020 год местными бюджетами. Многим даже, наоборот, удалось нарастить поступления доходов. Об этом пишет baikal24.ru.
Глава Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о своем решении финансово поддержать муниципалитеты. Здесь имеются в виду муниципальные образования, которые по итогам тяжелого прошлого года не только не уменьшили поступления собственных доходов в местные бюджеты, но и обеспечили их рост. До конца нынешнего месяца «премию» смогут получить 152 муниципальных образования первого и второго уровней.
В казне Иркутской области заложили средства на поощрение муниципалитетов, где органы местного самоуправления с большой эффективностью трудятся над повышением собственной доходной базы. Результатом такой работы является рост налоговых, неналоговых доходов местных бюджетов сверх среднеобластного уровня. Размер «премии» в текущем году равен 300 миллионам рублей.