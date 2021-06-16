Иркутские муниципалитеты получат 300 млн рублей за исполнение бюджета

Глава Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о своем решении финансово поддержать муниципалитеты. Здесь имеются в виду муниципальные образования, которые по итогам тяжелого прошлого года не только не уменьшили поступления собственных доходов в местные бюджеты, но и обеспечили их рост. До конца нынешнего месяца «премию» смогут получить 152 муниципальных образования первого и второго уровней.