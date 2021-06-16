«Маяк» появится в «Тагильской лагуне-2»

Игровой комплекс «Маяк» и детские площадки начнут обустраивать в «Тагильской лагуне-2» в начале следующей недели. Работники ждут, пока будет забетонирован спуск к воде.

Строители будут бетонировать спуск в выходные, попросили до понедельника не устанавливать детские площадки. «Маяк» уже отправлен из Москвы, приедет в воскресенье, 20 июня. А с понедельника начнем монтировать, рассказал редакции TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев. Напомним, на новую набережную в Нижнем Тагиле выделено около 511 миллионов рублей. Все вопросы с финансированием на сегодняшний день решены. В «Тагильской лагуне-2» будут оборудованы детские площадки, скейт-парк, специальные места для кружков и секций из ГДДЮТ. Также проект предусматривает строительство картодрома, бассейна для судомоделирования и спортивных площадок. Облицовка набережной начата на «Тагильской лагуне-2»

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