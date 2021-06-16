«Маяк» появится в «Тагильской лагуне-2»

«Маяк» появится в «Тагильской лагуне-2»
«Маяк» появится в «Тагильской лагуне-2»
Сегодня, 17:52ОбществоФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Игровой комплекс «Маяк» и детские площадки начнут обустраивать в «Тагильской лагуне-2» в начале следующей недели. Работники ждут, пока будет забетонирован спуск к воде.

Строители будут бетонировать спуск в выходные, попросили до понедельника не устанавливать детские площадки. «Маяк» уже отправлен из Москвы, приедет в воскресенье, 20 июня. А с понедельника начнем монтировать, рассказал редакции TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

Напомним, на новую набережную в Нижнем Тагиле выделено около 511 миллионов рублей. Все вопросы с финансированием на сегодняшний день решены. В «Тагильской лагуне-2» будут оборудованы детские площадки, скейт-парк, специальные места для кружков и секций из ГДДЮТ. Также проект предусматривает строительство картодрома, бассейна для судомоделирования и спортивных площадок.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
строительствоблагоустройствоТагильская лагунаНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы