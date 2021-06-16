Медицинским работникам помогут проверить здоровье в «Гемотесте»

Гомоцистеин может повреждать стенки сосудов, если его концентрация в крови высока. Индекс атерогенности поможет оценить риск развития ишемической болезни сердца и атеросклероза — другими словами, это соотношение «хорошего» и «плохого» холестерина. Анализ на суммарные антитела к SARS-CoV-2 также важен для оценки риска — известно, что коронавирус может увеличивать тромообразование.