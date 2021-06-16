Медицинским работникам помогут проверить здоровье в «Гемотесте»

Медицинским работникам помогут проверить здоровье в «Гемотесте»
Медицинским работникам помогут проверить здоровье в «Гемотесте»
Сегодня, 12:05Общество
Лаборатория «Гемотест» разработала новый комплекс исследований для медицинских работников — он поможет оценить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, проверить уровень витамина D и узнать о наличии антител к COVID-19.

Напряженный график и высокий уровень стресса — повседневность для многих врачей, медсестер, санитаров и фельдшеров. К сожалению, такой режим работы редко оставляет силы и время на заботу о своем здоровье.

«Гемотест» подготовил комплекс из шести показателей: кортизол, тропонин I высокочувствительный, 25-ОН витамин D суммарный, гомоцистеин, индекс атерогенности и качественное определение суммарных антител (IgG + IgM) к возбудителю COVID-19.

Уровень кортизола возрастает во время стрессовых ситуаций. Часто вместе с ним растет кровяное давление, уровень адреналина и глюкозы. Показатель тропонина I поможет спрогнозировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний задолго до появления первых симптомов, а анализ на витамин D важен для первичной оценки здоровья.

Гомоцистеин может повреждать стенки сосудов, если его концентрация в крови высока. Индекс атерогенности поможет оценить риск развития ишемической болезни сердца и атеросклероза — другими словами, это соотношение «хорошего» и «плохого» холестерина. Анализ на суммарные антитела к SARS-CoV-2 также важен для оценки риска — известно, что коронавирус может увеличивать тромообразование.

С 17 по 22 июня комплекс «Для медицинских работников» доступен по специальной цене — 990 рублей без учета стоимости взятия биоматериала. Срок выполнения исследования — 1 день. Получить результаты можно как в личном кабинете на сайте «Гемотеста», так и на электронную почту.

Чтобы сдать комплекс по акционной цене, потребуется показать администратору отделения «Гемотеста» любой документ, подтверждающий принадлежность к медицинскому сообществу, и назвать промокод MEDICAL.

Условия и сроки проведения акции могут быть изменены. Уточнить адреса и графики работы отделений можно на gemotest.ru.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

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