Медицинским работникам помогут проверить здоровье в «Гемотесте»

Напряженный график и высокий уровень стресса — повседневность для многих врачей, медсестер, санитаров и фельдшеров. К сожалению, такой режим работы редко оставляет силы и время на заботу о своем здоровье.
«Гемотест» подготовил комплекс из шести показателей: кортизол, тропонин I высокочувствительный, 25-ОН витамин D суммарный, гомоцистеин, индекс атерогенности и качественное определение суммарных антител (IgG + IgM) к возбудителю COVID-19.
Уровень кортизола возрастает во время стрессовых ситуаций. Часто вместе с ним растет кровяное давление, уровень адреналина и глюкозы. Показатель тропонина I поможет спрогнозировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний задолго до появления первых симптомов, а анализ на витамин D важен для первичной оценки здоровья.
Гомоцистеин может повреждать стенки сосудов, если его концентрация в крови высока. Индекс атерогенности поможет оценить риск развития ишемической болезни сердца и атеросклероза — другими словами, это соотношение «хорошего» и «плохого» холестерина. Анализ на суммарные антитела к SARS-CoV-2 также важен для оценки риска — известно, что коронавирус может увеличивать тромообразование.
С 17 по 22 июня комплекс «Для медицинских работников» доступен по специальной цене — 990 рублей без учета стоимости взятия биоматериала. Срок выполнения исследования — 1 день. Получить результаты можно как в личном кабинете на сайте «Гемотеста», так и на электронную почту.
Чтобы сдать комплекс по акционной цене, потребуется показать администратору отделения «Гемотеста» любой документ, подтверждающий принадлежность к медицинскому сообществу, и назвать промокод MEDICAL.
Условия и сроки проведения акции могут быть изменены. Уточнить адреса и графики работы отделений можно на gemotest.ru.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.