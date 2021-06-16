Мигранты жалуются на принуждение к платному оформлению документов в Екатеринбурге

Сотрудники полиции отказываются принимать документы у мигрантов в Екатеринбурге и предлагают им сдать бумаги для получения вида на жительство платно. Пятеро граждан из стран СНГ обратились за помощью к юристам.

Иностранные граждане оформили талоны на подачу документов в управление по вопросам миграции свердловского ГУ МВД через сайт госуслуг, сообщает Е1. Они хотели подать документы на выдачу разрешения на временное проживание или оформление вида на жительство. Эта услуга бесплатная. Предусмотрена уплата госпошлины в размере 3,5 тысячи рублей за саму выдачу документов. Иностранцы получили талон, пришли к определенному времени с пакетом бумаг, а им просто отказали в приеме! Якобы они не те талоны оформили. Некоторым завуалированно подсказали, что в этом же здании есть частная фирма, которая помогает в оформлении документов. Услуги в той фирме за запись в очереди стоят 30 тысяч рублей,описал обстоятельства юрист Евгений Васенин. По регламенту МВД запрещено отказывать в предоставлении услуги. От имени мигрантов поданы жалобы в местную прокуратуру, ФСБ и управление собственной безопасности МВД. Из-за антиковидных ограничений районные отделения МВД сейчас не принимают документы, что привело к большому потоку мигрантов в управлении по миграции. Силовики стали нарушать правила, считает директор Межнационального информационного центра Нурзида Бенсгиер. Это абсолютное нарушение Конституции и законов Российской Федерации. Мы считаем, что это вытравливание мигрантов в неправовое поле. Удивительно, что ФАС закрывает на это глаза. Правозащитники кричат о проблеме не первый день, заявила Нурзида Бенсгиер. Мигрантам директор межнационального информационного центра рекомендовала в подобных ситуациях требовать письменный отказ в приеме от сотрудников полиции, чтобы были основания для написания жалобы. Напомним, 320 тысяч рублей штрафов выписано в ходе операции «Нелегальный мигрант», которая проходила в Свердловской области. Было проверено более 400 иностранных граждан, у 71 выявлены нарушения, связанные с режимом пребывания на территории РФ. Штрафов на 320 тысяч выписано нелегальным мигрантам в Свердловской области

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