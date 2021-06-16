Окончательное обвинение Следственный комитет предъявил бывшему схиигумену Сергию

Второй отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета России предъявил бывшему схиигумену Сергию (Николай Романов) окончательное обвинение по ч. 3 ст. 110.1 УК РФ («Склонение к совершению самоубийства»), а также по ч. 1 ст. 3300 УК РФ («Самоуправство»).

В окончательном обвинении был указан способ склонения к самоубийству — уговор, пишет «Коммерсантъ-Урал». Сторонники Сергия рассказали, что дополнительные обвинения ему не предъявили и суть обвинения осталась прежней. Напомним, в конце 2020 года на территории Среднеуральского женского монастыря, где и руководил Сергий, стали проводиться следственные действия. Ночью 29 декабря 2020 года полиция и ОМОН приехали в Среднеуральский женский монастырь, который брали штурмом. Среди задержанных был и Сергий. Его доставили для допроса в Главное управление Следственного комитета РФ по Свердловской области, а потом отправили в Басманный районный суд города Москвы, где в отношении него избрали меру пресечения в виде двух месяцев заключения под стражу. В апреле 2021 года из монастыря выселили всех сторонников Сергия и монахинь на основании заявления прокуратуры в суд Верхней Пышмы. По материалам следствия, Сергий «публично призывал не менее десяти монахинь, проживающих в монастыре, к самоубийству», а также «своими действиями он незаконно воспрепятствовал проведению религиозных обрядов». 18 мая 2021 года расследование это дела было завершено, объём материалов которого составил около 30 томов. Экс-схиигумен Сергий привлечен к судебному процессу за построенный им монастырь

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