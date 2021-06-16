Персональный вагон для заболевшей COVID-19 присоединили к поезду в Екатеринбурге

В Екатеринбурге к поезду прицепили дополнительный вагон для проводницы, заболевшей COVID-19. Во время поездки женщина получила подтверждение о положительном результате ПЦР-теста.

14 июня из-за подтвержденного случая заболевания пришлось прекратить продажу билетов в один из вагонов поезда № 82 Москва — Улан-Удэ, сообщает Е1. Когда состав ехал по участку между Иркутском и Екатеринбургом, стало известно, что у 49-летней проводницы подтвердился тест на коронавирус. В уральской столице железнодорожникам пришлось в экстренном порядке прицеплять к хвосту состава дополнительный вагон. Для самоизоляции проводница пересела в него. Во время пандемии COVID-19 были выработаны многочисленные правила, все рекомендации санврачей исполняются, заверили в РЖД. Перед заступлением в рейс у сотрудников измеряют температуру, осматривают их на предмет симптомов. Пока поезд находится в пути, за сотрудниками также ведется наблюдение. У проводницы в ходе предрейсовой проверки признаков заболевания обнаружено не было. Уже в поездке ей поступил звонок о том, что у нее положительный ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию,объяснили E1 в федеральной пассажирской компании. В РЖД налажено периодическое лабораторное тестирование работников поездных бригад на COVID-19. Допуски к работе получают только те, кому приходят отрицательные результаты. Напомним, чтобы минимизировать возможные социальные контакты с потенциально здоровыми людьми, главврач ЦГБ № 1 призвал жителей Нижнего Тагила вызывать выездную бригаду при подозрении на COVID-19, а не приходить самостоятельно в поликлиники. Получить медпомощь дистанционно при подозрении на COVID-19 могут жители Тагила

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