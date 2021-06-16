Персональный вагон для заболевшей COVID-19 присоединили к поезду в Екатеринбурге

Персональный вагон для заболевшей COVID-19 присоединили к поезду в Екатеринбурге
Персональный вагон для заболевшей COVID-19 присоединили к поезду в Екатеринбурге
Сегодня, 16:43ОбществоФото: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге к поезду прицепили дополнительный вагон для проводницы, заболевшей COVID-19. Во время поездки женщина получила подтверждение о положительном результате ПЦР-теста.

14 июня из-за подтвержденного случая заболевания пришлось прекратить продажу билетов в один из вагонов поезда № 82 Москва — Улан-Удэ, сообщает Е1. Когда состав ехал по участку между Иркутском и Екатеринбургом, стало известно, что у 49-летней проводницы подтвердился тест на коронавирус.

В уральской столице железнодорожникам пришлось в экстренном порядке прицеплять к хвосту состава дополнительный вагон. Для самоизоляции проводница пересела в него. Во время пандемии COVID-19 были выработаны многочисленные правила, все рекомендации санврачей исполняются, заверили в РЖД. Перед заступлением в рейс у сотрудников измеряют температуру, осматривают их на предмет симптомов. Пока поезд находится в пути, за сотрудниками также ведется наблюдение.

У проводницы в ходе предрейсовой проверки признаков заболевания обнаружено не было. Уже в поездке ей поступил звонок о том, что у нее положительный ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию,объяснили E1 в федеральной пассажирской компании.

В РЖД налажено периодическое лабораторное тестирование работников поездных бригад на COVID-19. Допуски к работе получают только те, кому приходят отрицательные результаты.

Напомним, чтобы минимизировать возможные социальные контакты с потенциально здоровыми людьми, главврач ЦГБ № 1 призвал жителей Нижнего Тагила вызывать выездную бригаду при подозрении на COVID-19, а не приходить самостоятельно в поликлиники.

Материалы по теме:
поездРЖДтествагонЕкатеринбургкоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы