Плата за детские сады повысится в Нижнем Тагиле

Плата за детские сады повысится в Нижнем Тагиле
Плата за детские сады повысится в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:47ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Плата за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях Нижнего Тагила повысится с 1 июля 2021 года. Соответствующее постановление подписал глава города Владислав Пинаев.

Согласно документу, опубликованному на сайте администрации Нижнего Тагила, горожане будут платить за присмотр и уход за детьми в муниципальных детских садах, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 2 316 рублей на одного ребенка в месяц. Таким образом оплата повысится на 82 рубля.

Изменения вступят в силу с 1 июля 2021 года.

Напомним, 140 миллионов рублей планируют выделить на обеспечение безопасности в тагильских школах, детских садах, летних лагерях и учреждениях допобразования в 2022 году. К муниципальным образовательным учреждениям в Нижнем Тагиле относятся 250 зданий.

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