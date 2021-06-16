Плата за детские сады повысится в Нижнем Тагиле

Плата за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях Нижнего Тагила повысится с 1 июля 2021 года. Соответствующее постановление подписал глава города Владислав Пинаев.

Согласно документу, опубликованному на сайте администрации Нижнего Тагила, горожане будут платить за присмотр и уход за детьми в муниципальных детских садах, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 2 316 рублей на одного ребенка в месяц. Таким образом оплата повысится на 82 рубля. Изменения вступят в силу с 1 июля 2021 года. Напомним, 140 миллионов рублей планируют выделить на обеспечение безопасности в тагильских школах, детских садах, летних лагерях и учреждениях допобразования в 2022 году. К муниципальным образовательным учреждениям в Нижнем Тагиле относятся 250 зданий. Безопасность тагильских школ и детсадов будет усилена в следующем учебном году

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