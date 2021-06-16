Присяжные второй раз оправдали обвиняемого в умышленном убийстве уральца

В Березовском городском суде присяжные второй раз оправдали 22-летнего Евгения Швецова, которого обвиняли в умышленном убийстве. Об этом сообщил его адвокат Роман Бикбулатов.

По его словам, в данном случае присяжные вынесли справедливый вердикт, поскольку были предоставлены все доказательства. Однако адвокат задается вопросом, станет ли прокуратура обжаловать решение во второй раз, сообщает Е1. Напомним, ранее прокуратура обжаловала первый оправдательный приговор, поскольку нашла в нем нарушения. В результате дело вернулось на повторное рассмотрение. В Березовском суде другой состав присяжных после дополнительной экспертизы вновь вынес оправдательный вердикт. Материалы дела гласят, что в сентябре 2019 года Евгений Швецов находился в общежитии. Там он подрался со своим знакомым, которого звали Марсель. 32-летний Марсель нанес Евгению несколько ударов по лицу, тогда Швецов оттолкнул его в сторону балкона. При этом Марсель упал и разбил стеклянные двери. После чего драка завязалась с новой силой. В результате Марсель потерял сознание, а Евгений ударил его несколько раз по голове и скрылся. По мнению адвоката обвиняемого, Марсель погиб, порезавшись об один из этих осколков, когда проломил двери балкона. На Урале присяжные полностью оправдали обвиняемого в умышленном убийстве

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