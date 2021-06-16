Раненая во время стрельбы в Екатеринбурге девочка идет на поправку

Раненая во время стрельбы в Екатеринбурге девочка идет на поправку
Раненая во время стрельбы в Екатеринбурге девочка идет на поправку
Сегодня, 21:39ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Пострадавшая во время стрельбы на Химмаше в Екатеринбурге девочка идет на поправку. 15 июня ее перевели из реанимации в обычную палату.

На данный момент ребенок пришел в себя и находится в сознании. Она лежит в больнице вместе с мамой в общей палате.

Состояние девочки стабильное, средней тяжести,сообщил E1 знакомый с ситуацией источник.

Напомним, в конце мая бывший сотрудник МВД Сергей Болков открыл огонь из окна своей квартиры и ранил двух человек — девочку девяти лет и сотрудника Росгвардии. Стрелок был задержан в ходе штурма квартиры. Ранее состояние девочки врачи оценивали как стабильно тяжелое. Они рассказали, что пуля прошла насквозь. Также она повредила кишечник, в результате чего 30 сантиметров кишки было удалено. Состояние пострадавшей осложнялось заражением крови — сепсисом.

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