Родственники утонувшего на Чусовой подростка рассказали свою версию его гибели

Родственники утонувшего на Чусовой подростка рассказали свою версию его гибели
Родственники утонувшего на Чусовой подростка рассказали свою версию его гибели
Сегодня, 10:53ОбществоФото: "Тагильский спасатель" в Instagram
Свою версию гибели 16-летнего подростка, который 13 июня утонул в районе камня «Омутной» на реке Чусовая, рассказали родные погибшего. По их словам, переплыть реку юноша пытался посреди ночи, чтобы доставить инвентарь на другой берег.

Крестный отец погибшего молодого человека уверяет, что он утонул не днем, как сообщалось ранее, а ночью, около 01.00 в понедельник 14 июня. Подростку было 16 лет, он работал инструктором по сплавам и поплыл на противоположный берег за лодкой, чтобы переправить инвентарь группы, с которой сплавлялся по маршруту, сообщает Е1.

Их должны были встречать на том берегу, ждать их с лодкой. Но их не встретили, на другом берегу базировалась другая группа, там устроили какое-то выступление артистов, и всем было не до них, рассказал родственник погибшего.

Подросток решил вплавь переплыть реку, чтобы забрать лодку и переправить на ней продукты и инвентарь. Он не доплыл до места из-за судороги.

Напомним, 15-летний подросток утонул в районе камня «Омутной» на реке Чусовой. Его тело эвакуировали тагильские спасатели.

Свердловская областьпроисшествиеобществоутонулЧусоваяподросток
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