Родственники утонувшего на Чусовой подростка рассказали свою версию его гибели

Крестный отец погибшего молодого человека уверяет, что он утонул не днем, как сообщалось ранее, а ночью, около 01.00 в понедельник 14 июня. Подростку было 16 лет, он работал инструктором по сплавам и поплыл на противоположный берег за лодкой, чтобы переправить инвентарь группы, с которой сплавлялся по маршруту, сообщает Е1.
Их должны были встречать на том берегу, ждать их с лодкой. Но их не встретили, на другом берегу базировалась другая группа, там устроили какое-то выступление артистов, и всем было не до них, рассказал родственник погибшего.
Подросток решил вплавь переплыть реку, чтобы забрать лодку и переправить на ней продукты и инвентарь. Он не доплыл до места из-за судороги.
Напомним, 15-летний подросток утонул в районе камня «Омутной» на реке Чусовой. Его тело эвакуировали тагильские спасатели.